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Düzensiz göçmenler için denetim yapan polis, göçmenlerin yemek yemesini bekledi

Diyarbakır'da, şehirlerarası otobüs terminalinde bekleyen düzensiz göçmenlere yönelik polis ekiplerince denetim yapıldı. Polisin gözaltı işlemi için düzensiz göçmenlerin yemeklerini bitirmesini beklemesi ise kameraya yansıdı.

Düzensiz göçmenler için denetim yapan polis, göçmenlerin yemek yemesini bekledi
DHA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, çok sayıda göçmenin bulunduğu şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yaptı. Gruplar haline ayrılan ekipler terminal binasının etrafını sardı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde çok sayıda yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

YEMEKLERİNİ YEMELERİNİ BEKLEDİLER

Öte yandan, hayırseverler tarafından verilen yemeği yiyen bazı göçmenlerin başında bekleyen polis, yemek bitiminin ardından göçmenleri alıp polis aracına bindirmesi de kameraya yansıdı.

Gözaltına alınanların sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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