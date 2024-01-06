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        Haberler Dünyadan Dwayne Johnson: Artık anlamlı filmler yapmak istiyorum - Magazin haberleri

        Dwayne Johnson: Artık anlamlı filmler yapmak istiyorum

        'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson "Kariyerimin anlamlı filmler yapmak istediğim noktasındayım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:35
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        Hakkında bilinmeyenleri anlatan Dwayne Johnson, mücadeleye ve acıya eğilen filmler yapmak istediğini söyleyerek, daha dramatik rollere odaklanma niyetini dile getirdi.

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        "SINIRLARI ZORLAMAYA DEVAM EDİYOR"

        Yakında vizyona girecek biyografik filmi 'The Smashing Machine'de MMA dövüşçüsü ve UFC'nin önde gelen ismi 'Mark Kerr'i canlandıracak olan Dwayne Johnson, "Yönetmen Benny Safdie, ham ve gerçek hikâyeler yaratmak istiyor. Özgün ve zaman zaman rahatsız edici ve çarpıcı karakterler sözkonusu olduğunda sınırları zorlamaya devam ediyor" dedi.

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        Dwayne Johnson, "Kariyerimde kendimi geçmişte zorlamadığım şekillerde zorlamak istediğim bir noktadayım. Kariyerimin anlamlı, insanlığa eğilen, mücadeleye ve acıya eğilen filmler yapmak istediğim noktasındayım" şeklinde konuştu.

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        "BUNLARIN YERİ VE ZAMANI VAR"

        Gişe canavarı yapımları tamamen arkasında bırakmayacağını da sözlerine ekleyen Dwayne Johnson, "Bunun büyük, herkese hitap eden filmlerden vazgeçmek anlamına gelmediğine açıklık getirmek istiyorum. Bu filmleri yapmayı seviyorum ve bunların muazzam bir değeri ve önemi var... Ama bunların zamanı ve yeri de var" ifadelerini kullandı.

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        "DAHA FAZLA GİŞE DEĞİL, DAHA FAZLA İNSANLIK İSTİYORUM"

        Dwayne Johnson, "Daha fazla gişe değil, daha fazla insanlık istiyorum. İşte bu yüzden Benny Safdie benim için mükemmel, işbirliğine açık ve aç bir ortak" dedi.

        Fotoğraflar: AP

        #Dwayne Johnson
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