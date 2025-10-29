Dynamo Kiev: 2 - Shakhtar Donetsk: 1 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Kupası son 16 turunda teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dynamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. 48. dakikada Luca Meirelles'in golüyle öne geçen Arda Turan'ın öğrencileri, 72'de Andriy Yarmolenko ve 79. dakikada Eduardo Guerrero'nun gollerine engel olamadı.
Giriş: 29.10.2025 - 21:38 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:38
Ukrayna Kupası son 16 turunda teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'e konuk oldu.
Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Dynamo Kiev kazandı.
Shakhtar'ı öne geçiren golü 48. dakikada Luca Meirelles atarken, Dynamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri ise 72'de Andriy Yarmolenko ve 79. dakikada Eduardo Guerrero kaydetti.
