        Haberler Spor Futbol Dynamo Kiev: 2 - Shakhtar Donetsk: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Dynamo Kiev: 2 - Shakhtar Donetsk: 1 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Kupası son 16 turunda teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dynamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. 48. dakikada Luca Meirelles'in golüyle öne geçen Arda Turan'ın öğrencileri, 72'de Andriy Yarmolenko ve 79. dakikada Eduardo Guerrero'nun gollerine engel olamadı.

        Giriş: 29.10.2025 - 21:38 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:38
        Arda Turan'lı Shakhtar, kupaya veda etti!
        Ukrayna Kupası son 16 turunda teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'e konuk oldu.

        Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Dynamo Kiev kazandı.

        Shakhtar'ı öne geçiren golü 48. dakikada Luca Meirelles atarken, Dynamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri ise 72'de Andriy Yarmolenko ve 79. dakikada Eduardo Guerrero kaydetti.

