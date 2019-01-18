Kısa dönem olarak askere gidecek olan asker adayları merakla beklediği askerlik yerleri açıklandı. E-devlet'ten askerlik yerlerini sorgulamak isteyen adaylar merakla internette araştırma yapıyor. İşte, Askelik yerleri sorgulama ekranı...

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İŞLEMİ

İlk olarak e-Devlet'in internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/'ye gidin. Burada şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın ve ardından arama bölümüne "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazarak arama yapmanız gerekli. Karşınıza Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan bu işlem çıkacaktır. Buradan askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

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SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI



Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile kısa dönem erbaş/er statüsüne ayrılanların birinci grubu 30 ocak-01 şubat 2019, ikinci grubu ise 13-14 mart 2019 tarihleri arasında tertip edildikleri birliklere sevk edilecek

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR? 2019

Ülkemizde Ekim 2013'te alınan karara göre, 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.

ASKERLİK SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günkü grup toplantısı sırasında “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.

Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.