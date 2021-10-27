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Haberler Gündem e-Devlet'te erişim sorunu! Yakalşık yarım saat erişim sağlanamadı
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e-Devlet'te erişim sorunu! Yaklaşık yarım saat erişim sağlanamadı

e-Devlet çöktü mü? KYK burs başvuruları beklenirken e-Devlet platformuna saat 13.30'dan sonra erişimde sorun yaşanmaya başladı. Kullanıcılar yaşanan sorunla birlikte Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarında "e-Devlet çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren sorunun ardından e-Devlet erişim sayfası kullanıma açıldı.

e-Devlet'te erişim sorunu! Yakalşık yarım saat erişim sağlanamadı

e-Devlet vatandaşık işlemleri portalı "www.turkiye.gov.tr"ye saat 13.30 itibariyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar sayfanın hata verdiğini ve e-Devlet'e giremediklerini gördüler. Yaşanan sorunla birlikte birçok işlem için e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar başta Twitter olmak üzere birçok platformda "e-Devlet çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Hemen belirtelim sayfaya erişim sorunu yaşandığı için teorik olarak e-Devlet çöktü denilebilir. Ancak yaşanan sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Konuyla iligli resmi makamlarca da bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan KYK burs başvuru sürecinin de bugünlerde başlaması bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler sıklıkla e-Devlet KYK uzantısına girerek başvuru sürecinin başlayıp başlamadığını sorguluyor.

Yaklaşık yarım saatlik sorunun ardından e-Devlet'te erişim sorunu aşıldı.

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