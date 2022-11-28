Tüm Türkiye'de milyonlarca vatandaşımızın birçok işini halledebildiği E-Devlet, bugün sosyal medyada çöktüğü iddialarıyla gündem oldu. Günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan E-Devlet'in son durumuna dair ayrıntıları derledik...