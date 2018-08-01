e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), LGS işlemleri nedeniyle öğrenci ve velilerin en çok girdiği siteler arasında yer alıyor. LGS tercih sonuçlarının öğrenildiği e-Okul'dan ayrıca ek kontenjan bilgileri ile nakil ve ek tercih işlemleri yapılacak. e okul giriş sayfası haberimizde.

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir.

Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) velilerin, çocuklarının okuldaki durumlarını online olarak takip edebilmelerini sağlıyor.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile giriş yapan veliler, öğrencilerin sınavlardan aldıkları notları, sınav tarihlerini, haftalık ders programlarına, yıl sonu not ortalamalarına, önceki senelerde öğrencinin aldığı notlara, takdir ve teşekkür hesaplamalarına, ortalama yükseltme puanlarına ve okul ile ilgili duyurulara ulaşabiliyorlar.

e-Okul Veli Bilgilendirme Servisi, resmi ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencisi bulunan veliler için hazırlanmıştır. Sisteme girildiğinde aşağıdaki bilgiler öğrenilebilir:

Duyurular : Okul yöneticileri ya da öğretmenler tarafından size ulaştırmak istenilen duyurular yer almaktadır. Bireysel bazda ya da toplu duyurular,

Ders Programı : Ders programı, ders başlangıç ve bitiş saatleri, derslere giren öğretmen bilgileri haftalık ders programı,

Devamsızlık Bilgileri : Dönem içinde özürlü ve özürsüz devamsızlıklar,

Not Bilgileri : Öğrencinin okulda aldığı sınav, proje ve performans belirlemeye yönelik çalışmalarla ilgili puanlar,

Sınav ve Proje Bilgileri : Öğrencinin hangi dersten ne zaman sınav olacağı ve projesini teslim edeceği tarihler.

Takdir teşekkür hesaplama: Öğrencinin dönem ve yıl sonu notlarına bakarak takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri yapılır.

Öğrenci T.C. Kimlik No : İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır. T.C. Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No : Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır. Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ