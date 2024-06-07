Öğrenciler tarafından karneler için yapılan not girişleri için kullanılan e-Okul ekranı artık kapanmamaktadır. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak, öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri karne gününden birkaç gün önce, yani 14 Haziran'dan önce kapatılacaktır.

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