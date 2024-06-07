e-Okul kapandı mı? e-Okul not girişleri tamamlandı mı, VBS ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler ve velilere bilgi sağlamak için kurulan e-Okul'un kapanış tarihi merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılının son günlerine girilirken, "e-Okul ne zaman kapanıyor?" sorusu gündemde. İşte, detaylar...
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesine sayılı günler kala, e-Okul not girişi kapanma tarihi kamuoyunda önemli bir konu haline gelmiştir. Karne gününe yönelik heyecanlı bekleyiş sürerken, veliler ve öğrenciler e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağını merak etmektedir. İşte detaylar...
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle E-Okul sistemine girişlerde bazı aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Bu durum, öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde algılanmaktadır. Ancak, karne döneminde de E-Okul öğrencilerin erişimine açık kalacaktır.
Öğrenciler tarafından karneler için yapılan not girişleri için kullanılan e-Okul ekranı artık kapanmamaktadır. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak, öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri karne gününden birkaç gün önce, yani 14 Haziran'dan önce kapatılacaktır.
E-OKUL GİRİŞ SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
E-Okul'a giriş yaparak, menüde bulunan "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak not bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. E-Okul üzerinden ayrıca sınav tarihlerini, haftalık ders programını ve devamsızlık bilgilerini görüntülemek de mümkündür.