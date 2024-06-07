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        Haberler Bilgi Gündem e-Okul kapandı mı? e-Okul not girişleri tamamlandı mı, VBS ne zaman kapanacak? e-Okul sonuç sorgulama ekranı

        e-Okul kapandı mı? e-Okul not girişleri tamamlandı mı, VBS ne zaman kapanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler ve velilere bilgi sağlamak için kurulan e-Okul'un kapanış tarihi merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılının son günlerine girilirken, "e-Okul ne zaman kapanıyor?" sorusu gündemde. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:31
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        2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesine sayılı günler kala, e-Okul not girişi kapanma tarihi kamuoyunda önemli bir konu haline gelmiştir. Karne gününe yönelik heyecanlı bekleyiş sürerken, veliler ve öğrenciler e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağını merak etmektedir. İşte detaylar...

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        E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

        Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle E-Okul sistemine girişlerde bazı aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Bu durum, öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde algılanmaktadır. Ancak, karne döneminde de E-Okul öğrencilerin erişimine açık kalacaktır.

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        Öğrenciler tarafından karneler için yapılan not girişleri için kullanılan e-Okul ekranı artık kapanmamaktadır. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak, öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri karne gününden birkaç gün önce, yani 14 Haziran'dan önce kapatılacaktır.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        E-OKUL GİRİŞ SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

        E-Okul'a giriş yaparak, menüde bulunan "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak not bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. E-Okul üzerinden ayrıca sınav tarihlerini, haftalık ders programını ve devamsızlık bilgilerini görüntülemek de mümkündür.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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