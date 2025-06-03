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        Haberler Bilgi Gündem e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2025? MEB E Okul VBS ne zaman kapanacak? E okul not giriş ekranı girişi son gün ne zaman?

        e-Okul not girişi ne zaman, ayın kaçında kapanacak?

        Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine yöneldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformu olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), not ve devamsızlık bilgilerine erişim sağlarken, sistemin ne zaman kapanacağı ise merak konusu oldu. Bu kapsamda, "e-Okul ne zaman kapanacak, devamsızlık girişi hangi tarihe kadar yapılabilecek?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 21:25 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:25
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        2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalar hız kazandı. Öğrenciler kadar velilerin de yakından takip ettiği sistemde, yıl sonu notları ve devamsızlık bilgileri merakla inceleniyor. Öğrencilerin karne alacağı güne günler kala, "e-Okul ne zaman kapanıyor, öğretmenler devamsızlık girişini en geç ne zaman yapabilir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

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        E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANIYOR?

        E-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam ediyor. Eskiden olduğu gibi not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte sistem kapanmıyor, bu yüzden karne gününe kadar E-Okul ekranı öğrencilere açık kalıyor.

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        Öğretmenler için ise not giriş ve devamsızlık ekranı, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran'da karnelerin verilecek olması sebebiyle 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerine ulaşabilecek.

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        E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ

        E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.

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        E-OKUL NOT SORGULAMA

        E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir.

        E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor.

        Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.

        E OKUL GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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