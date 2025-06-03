2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalar hız kazandı. Öğrenciler kadar velilerin de yakından takip ettiği sistemde, yıl sonu notları ve devamsızlık bilgileri merakla inceleniyor. Öğrencilerin karne alacağı güne günler kala, "e-Okul ne zaman kapanıyor, öğretmenler devamsızlık girişini en geç ne zaman yapabilir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilenler...