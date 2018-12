2018-2019 Eğitim ve öğretim yılı 1. kanaat döneminin ortalarına gelindiği şu günlerde sınavların bir bölümü geride kaldı. Öğrenciler geride kalan bazı sınavların ardından not bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, e-Okul not bilgisi sorgulama ekranına nasıl erişilir? İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Not bilgisi ve devamsızlık bilgisi sorgulama ekranı!

E-OKUL’DA YENİ SİSTEM

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

BAKAN SELÇUK, E-OKUL'U DÜNYAYA SATMAK İSTİYORUZ

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın düzenlediği programa konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını köşesine taşıdı. Alçı yazısında, "Bakan Selçuk, yemekte bu sistemin çok iyi bir veri tabanı olduğunu ve e-Okul’u dünyaya satmak istediklerini açıkladı" ifadelerini kullandı.

2007’de kullanıma açılan okul yönetim bilgi sistemi yazılımı olan e-Okul giderek genişliyor. Artık öğrencilerin devamsızlığı ve sınav sonuçları bile bu sistem üzerinden sorgulanabiliyor.

Bakan Selçuk, yemekte bu sistemin çok iyi bir veri tabanı olduğunu ve e-Okul’u dünyaya satmak istediklerini açıkladı. Şimdilik veri tabanları birbirini okumuyormuş, bununla ilgili çalışmalar tamamlandığında düğmeye basılacakmış.

Türkiye’den eğitim alanında böyle bir kaynağı ihraç etmek çok gurur verici olur…

12 EYLÜL'DEN BERİ İLK KEZ

Eğitimimizin en büyük sorunu öğretmen kalitesi. 12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Ancak çarşamba akşamı bununla ilgili de güzel bir haber aldım. Şimdi YÖK ile bir protokol hazırlanıyormuş. Eğitim fakülteleri yeniden inşa edilecek. Hedef bütün öğretmenlerin lisansüstü eğitime kavuşması. Bunun için pilot bazı eğitim fakültelerinde 2 yıllık bir çalışma öngörülüyor. Daha sonra da genele yayılacak.

ÇOCUKLARI SINAVLARA KURBAN VERİYORUZ

Bakan Ziya Selçuk Türkiye’nin en büyük sorununun sınavlar olduğunu düşünüyor. Konuşmasında da "Çocuklarımızı odalarından çıkmadan sınavlara çalışmaya zorluyoruz. Onları kurban ediyoruz. Çocukluklarını çalıyoruz" dedi ve bunun sebebinin okullar arası eşitsizlik olduğunu hatırlattı. Kıta Avrupasında okullar arası fark yüzde 10. Bizde ise yüzde 60!

İki tür farktan bahsediliyor: Fiziksel fark ve başarı farkı. Başarı farkını kapatmak daha kolay, diyor Bakan. Formülü de belli: de öğretmenlere yatırım yapmak, onları geliştirmek.



Fiziksel farkı kapatmak için ise gereken daha çok maddi kaynak. "Para olursa fark kapanır".

