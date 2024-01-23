e-YDS 2024/2 başvuruları başladı! İşte e-YDS 2024/2 ile ilgili tüm tarihler
e-YDS 2024/2 başvuruları bugün (23 Ocak Salı) itibarıyla başladı. Sınava geri sayım başlarken, ÖSYM yayınladığı takvimle e-YDS 2024/2 İngilizce sınavı ile ilgili tüm merak edilen tarihleri de paylaştı. Peki, e-YDS 2024/2 sınavı ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
e-YDS 2024/2 İngilizce sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; sınav sonuçları, sınavdan sonra aynı gün içerisinde ilan edilecek. Peki, e-YDS 2024/2 sınavı ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
e-YDS 2024/2 İNGİLİZCE BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
e-YDS 2024/2 İngilizce sınavı başvuruları bugün yani 23 Ocak itibarıyla başladı ve başvuru süreci 1 Şubat'a kadar devam edecek. İlk başvuruyu kaçıran adaylara geç başvuru tarihi tanınmadı dolayısıyla sınava gireceklerin en geç 1 Şubat'a kadar başvuruyu tamamlaması gerekiyor.
e-YDS 2024/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre; e-YDS 2024/2 İngilizce sınavı 11 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.