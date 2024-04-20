e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı gündeme geldi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, 20 Nisan yani bugün yapılacak sınav için araştırmalar hız kazandı. Peki, e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı kaçta başlıyor, sınava giriş belgesi nasıl alınır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...