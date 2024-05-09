E-YÖKDİL/3 başvuruları bugün sona eriyor! E-YÖKDİL/3 başvurusu nasıl yapılır?

E-YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu yıl e-YÖKDİL sınavı 18 Nisan günü başladı. Henüz başvuru yapmamış olanlar için son başvuru tarihi 9 Mayıs oldu. Sınava başvurmak isteyenler ÖSYM’nin resmi internet sitesine giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilir.

E-YÖKDİL sınav başvurusu için; ais.osym.gov.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmalısınız.