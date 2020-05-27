EBA ders programında neler var? sorusu, uzaktan eğitime dahil olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerinin gündeminde. Bu hafta başında 2020 Ramazan ayı idrak edildiği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sadece 27 - 28 ve 29 Mayıs ders programı paylaşıldı. İşte EBA haftalık ders programı ve detaylar...

EBA TV DERS PROGRAMI (27 - 29 MAYIS)

EBA TV'nin yeni hafta ders programı paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 27 - 29 Mayıs ders programı ve yayın akışı...

İLKOKUL DERS PROGRAMI EBA TV

ORTAOKUL DERS PROGRAMI EBA TV

LİSE DERS PROGRAMI EBA TV