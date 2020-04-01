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EBA giriş saatleri ilkokul, ortaokul ve lise 2020! EBA giriş saatleri 7,8,9,10,11 ve 12. sınıf

EBA giriş saatleri merak ediliyor. EBA giriş saatleri ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı saatlerde oluyor. 1. sınıftan başlayıp 12. sınıfa kadar EBA giriş saatleri belli oldu. İşte sınıf sınıf EBA'ya giriş saatleri

eba

Açılımı Eğitim ve Bilişim Ağı olan ve koronavirüs tedbiri kapsamında başlatılan EBA Eğitim sistemi uzaktan eğitim alan tüm öğrencileri ilgilendiriyor. EBA eğitim sistemi Milli Eğitim Bakanlığımızca virüs salgının daha hafif atlatılması adına geliştirdiği bir önlemdir.

Bu sistemin belli giriş saatleri olması sebebiyle siz ziyaretçilerimizi bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Başta söylediğimiz gibi EBA örgün eğitime alternatif olarak geçici bir eğitim sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerinin farklı saatlerde ders anlatımları olacaktır bu saatleri TRT kanallarında yayınlamam EBA sisteminin açıklamalarından öğrenecekleri gibi İnternetten öğrenmeniz de mümkün.

Milli Eğitimin Belirlediği saatler ise şöyle:

EBA İlkokul ve Ortaokullar için saat 09.00’da başlayacak ve 13.00’a kadar devam edecektir. Lise öğrencileri için ise ders başlangıç saati yine 09.00 olmakla birlikte 14.30 saatine kadar ders görmeye devam edecekler.

Öğrenciler TRT’ye bağlı kanal olarak yayınlanan EBA TV dışında internet üzerinden de derslerini takip edebileceklerdir. Eba.gov.tr adresinden derslerin yayın akışını takip edebilir ve kendinizi ilgilendiren ders anlatımın hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını görebilirsiniz. Öğrencilerin gün boyu ekran başında olmasına gerek olmamakla birlikte yayın akışını EBA TV yahut İnternet üzerinden takip ederek yalnızca kendi dersiniz olduğu saatlerde takip etmeniz yeterli olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre derslerin tekrarları günde 1 ya da 2 kez verilecektir. Bunu da yine Eba.gov.tr adresinden yayın akışı aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

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