Latince adı, Malva sylvestris olan ebegümeci, gerçek bir protein ve C vitamini deposudur. Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir bitkidir. İçerdiği malvidin ve malvin maddeleri, ağız ve diş sağlığı için ideal koruyucudur. Bu şifalı bitki ile hazırlanan ebegümeci gargarası ağızdaki bakterilere karşı da güçlü bir pro-oxidant özelliğe sahiptir. Bu şekilde haftada birkaç defa yapacağınız ağız gargarası, sizi faranjit, bademcik iltihaplanması (tonsilitis) ve sağlıksız diş etlerinin oluşumuna karşı koruyacaktır.

Ebegümecinin Faydaları Nelerdir?