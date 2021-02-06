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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu ve sunucu Ebru Akel, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. 44 yaşındaki Akel'in bir eczaneden krem aldığı görüldü.

Sunucu, SHOW TV'de yayımlanacak olan, "Ebru Akel'le Kadın İsterse" adlı programla ekranlara döneceğini ifade etti.

Oyunculuğu özlediğini söyleyen Ebru Akel, "Uzun bir süre oldu. Birkaç proje var, beni düşündüren bir iş var. Konuk oyuncu olarak bir diziye katılabilirim" demişti.

Akel, gazetecilerin "Estetiğe karşı mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Sonuçta kamera önündeyiz. Ben yüzümün gerektirdiği iğneyi yaptırabilirim. Şu an için böyle bir durumum yok ama olabilir. Ben hiç ameliyat olmadım, estetik anlamında ama bir gün gerek duyar mıyım bilmiyorum.