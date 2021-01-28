Ebru Akel: Yüzümün gerektirdiği iğneyi yaptırabilirim

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran sunucu ve oyuncu Ebru Akel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kozmetik mağazasında ürün deneyen Akel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oyunculuğu özlediğini söyleyen Ebru Akel, "Uzun bir süre oldu. Birkaç proje var, beni düşündüren bir iş var. Konuk oyuncu olarak bir diziye katılabilirim" dedi.

44 yaşındaki Akel, gazetecilerin "Estetiğe karşı mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Sonuçta kamera önündeyiz. Ben yüzümün gerektirdiği iğneyi yaptırabilirim. Şu an için böyle bir durumum yok ama olabilir. Ben hiç ameliyat olmadım, estetik anlamında ama bir gün gerek duyar mıyım bilmiyorum.