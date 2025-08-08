Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Akel sevgilisi Nevzat Melih Gündüz ile Türkbükü'nde - Magazin haberleri

        Ebru Akel sevgilisi ile Türkbükü'nde

        Ebru Akel, doktor sevgilisi Nevzat Melih Gündüz ile Türkbükü'nde el ele görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 09:05 Güncelleme: 08.08.2025 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Âşıkların keyfi yerinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ebru Akel, bir süredir aşk yaşadığı doktor Nevzat Melih Gündüz ile Bodrum'da tatil yapıyor.

        Âşıklar, el ele Türkbükü'nde objektiflere yansıdı. Otomobillerine doğru ilerleyen Ebru Akel ile Nevzat Melih Gündüz, keyifli halleriyle dikkat çekti.

        Siyah bir elbise giymeyi tercih eden Ebru Akel, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Ebru Akel ile Nevzat Melih Gündüz, basın mensuplarını fark edince gülümsedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ebru akel
        #Nevzat Melih Gündüz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        ABD Maduro için 50 milyon dolar ödül koydu
        ABD Maduro için 50 milyon dolar ödül koydu
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Trump: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
        Trump: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar
        Gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"