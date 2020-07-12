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Sanatçı Ebru Gündeş, hafta sonu Bodrum Gündoğan'daki bir otelde yer alan restoranda üst üste iki konser verdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan alanda, Gündeş'i iki gecede bin 200 kişi dinledi.

İlk kez 2020 yılbaşında kullandığı 4 tarafı LED'lerle kaplı sahnesine yeşil tulumuyla çıkan Ebru Gündeş, iki konserde de repertuvarı ve sahne şovuyla sevenlerini kendine hayran bıraktı.

Konserlerinde dinleyicileri arasında sanat ve sosyete camiasından önemli isimleri de ağırlayan Ebru Gündeş'i dinlemeye gelen arasında İzzet-Didem Antebi, Levent Kızıl, Öznur-Burak Yakın, Derya Ayaydın, Atasay Kamer, Esra Öztürk, Mete Vardar, Selin İmer-Mustafa Ceceli, Pınar Ayaydın-Murat Talay, Simay Uras, Zeynep Yılmaz, Melda Aksu, Şafak-Esra Sezer, Abdullah-Hülya Avcı, Miray-Yusuf Yazdan, Sema Köse gibi birçok isim yer aldı.