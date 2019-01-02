Ebru Gündeş, Kıbrıs'ı yıktı geçti

Ebru Gündeş 2018'in son iki günü, üst üste sahnedeydi. 30 Aralık gecesi Antalya'da 2 bin 300 kişiye unutulmaz bir konser veren Gündeş, 31 Aralık gecesi ise Kıbrıs'ta sahne aldı. Güçlü yorumcu, yılbaşı gecesine özel Zuhair Murad imzalı, gümüş rengi, iddialı bir elbise giydi