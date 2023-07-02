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Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!

Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettiriyor. Şahin, kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuya binlerce yorum ve beğeni geldi.

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  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!

    Geçtiğimiz sene dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman ile nikah masasına oturan Ebru Şahin, son olarak Birkan Sokullu ile başrolü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. 
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!

    STAR TV ekranlarında yayınlanan Yüz Yıllık Mucize dizisi reyting kurbanı oldu ve 13. bölümü ile seyirciye veda etti. Dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Ebru Şahin, bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!

    Muğla Bozbük'te yaz tatili yapan Ebru Şahin’in kırmızı bikinisiyle verdiği pozları kısa süre içerisinde 106 binin üzerinde beğeni ve 1500’e yakın yorum aldı.
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!

    Ebru Şahin'in sevenlerinden gönderinin altına: "Allah özene bezene yaratmış", "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Kusursuz bir fizik" gibi yorumlar geldi.
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!

    İşte Ebru Şahin'in son pozu...
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!
  • Ebru Şahin kırmızı bikinisiyle poz verdi! Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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