"Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz" diyen 26 yaşındaki Şahin, "Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum." şeklinde konuşmuştu.

ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ



26 yaşındaki Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı.



Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.