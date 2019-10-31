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HaberlerYaşam

Ebru Şallı'nın güzellik sırları nelerdir? Ebru Şallı’dan evde doğal maske ve cilt bakımı önerileri

Güzellik ve pilates konusunda birçok kadın tarafından dikkatle takip edilen Ebru Şallı, güzelliğinin sırlarını tüm sevenleriyle paylaşıyor. Önerileri ve verdiği tariflerin faydalı olması pek çok kadının güzellik hayallerini gerçekleştiriyor. Peki Ebru Şallı'nın güzellik sırları nelerdir? İşte, Ebru Şallı’dan evde doğal maske ve cilt bakımı önerileri...

Ebru Şallı'nın güzellik sırları

Ebru Şallı güzellik ve pilates konusunda kendini gösteren ve sürekli yenileyerek başarısını kanıtlamış bir kadın olmanın gururunu çok çalışmasına ve disiplinli olmasına borçlu olsa gerek. Yaptığı her işle kendinden söz ettiren Ebru Şallı; güzelliğinin sırlarını da tüm sevenleriyle paylaşan bir kadın. Önerileri ve verdiği tariflerin de oldukça faydalı olması takipçilerinin ona güvenerek; bu sırları uygulamasıyla ortaya çıkıyor.

Ebru Şallı’nın Doğal Güzellik Sırları Önerileri

Gözenekleri Sıkılaştıran Maske

  • 1 kahve fincanı alkol
  • 1 kahve fincan elma sirkesi
  • ½ kahve fincanı gül suyu
  • 6 dal taze nane

Uygulanması: Tüm malzemeleri cam bir kavanoza koyarak iyice çalkalayın ve buzdolabına koyun. Sabah ve akşamları yüzünüze uygulayın. Cildiniz gerginleşecektir.

Güzellik Maskesi

  • 2 tutam ıhlamur
  • 1 kahve fincanı süt

Uygulaması: Sütün içerisinde ıhlamuru kaynatın ve demlenmeye bırakın ılıdıktan sonra yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekledikten sonra yıkayın. Sonra nemlendirici sürün. Bu maskeyi haftada 3 kez yapabilirsiniz.

Buhar Banyosu

  • Yarım greyfurt suyu
  • 3 damla buğday yağı
  • 2 bağ biberiye
  • 3 damla limon yağı

Uygulaması: Tüm malzemeleri bir kapta kaynayan suyun içerisine ekleyin. Başınızı bir havlu ile kapatarak kabın üzerine eğilin ve  buharın gözeneklerin açılmasını sağlamak için biraz bekletin. Haftada 2 kez yapabilirsiniz.

Metabolizma Hızlandıran İçecek Tarifi

  • 2 adet limon
  • 2 adet greyfurt
  • 4 damla nane yağı
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 4 bardak su

Uygulanması: Limon ve greyfurt kabuklarını yıkadıktan sonra dilimleyin. 4 bardak suyun içerisine atın ve kaynatın. Sonra suyunu süzün ve yağları ekleyin. Günde 3 defa olmak üzere tok karna tüketin. Metabolizmanız hızlanarak kilo vereceksiniz. 

 

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