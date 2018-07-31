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- Herkes bir senedir sizi konuşuyor ama aslında kimse sizi tanımıyor...

Uzun süredir hakkımda çok şey söyleniyor, bir kere konuşacağım ve sonra bir daha konuşmayacağım. Ben sıradan, Türkiye'nin yetiştirdiği bir iş adamıyım. Yatırım danışmanlığı yaptığım bir şirketim var. Özellikle yabancı yatırımcıların, yatırımlarını yönlendiriyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bunu başarıyla yapan bir şirketin sahibiyim.