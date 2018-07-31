Ebru Şallı’yla yaşadığı aşkla ve geçtiğimiz haftalarda boşandığı eski eşi Gonca Sağlam’ın iddialarıyla adından söz ettiren Uğur Akkuş, yaşadıklarını Günaydın'dan Yüksel Yavuz'a anlattı. Akkuş, "Canavar gibi gösterilmeye çalışıldım ama öyle biri değilim. Tek derdim; çocuklarımı korumak. Dava bitti, boşandık. Ebru’yla bu yıl bitmeden evleneceğiz" dedi.
- Herkes bir senedir sizi konuşuyor ama aslında kimse sizi tanımıyor...
Uzun süredir hakkımda çok şey söyleniyor, bir kere konuşacağım ve sonra bir daha konuşmayacağım. Ben sıradan, Türkiye'nin yetiştirdiği bir iş adamıyım. Yatırım danışmanlığı yaptığım bir şirketim var. Özellikle yabancı yatırımcıların, yatırımlarını yönlendiriyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bunu başarıyla yapan bir şirketin sahibiyim.
"ONUN MUTLU OLMASINI İSTERİM"
- Birçok boşanma davası oldu fakat sizinki kadar neredeyse hiç konuşulmadı. Neden sizin davanız bu kadar sürdü?
Bizim davamız 2014'te başladı. Her insan boşanabilir. Sıradan bir boşanma davası ancak çocuklarımın annesi için yorum yapmak istemiyorum. Bir yıldır da onun aleyhine hiçbir şey konuşmadım. Dava bitti, her insan gibi biz de boşandık. Onun da mutlu olmasını isterim; evlensin, çocukları olsun.
"YUVA YOKTU Kİ YIKILSIN"
- Yuvanızı Ebru Şallı mı yıktı?
Çok net bir şey söyleyeceğim; var olan yuva yıkılır! Yuva yoktu ki yıkılsın. Biz 2014'te ayrıldık, evlerimizi de ayırdık. Eşimin psikolojik sorunları vardı, tedavi görüyordu. Ciddi ilaçlar kullanıyordu, ona her türlü destek olmaya çalıştım ama olmadı, o zaman ayrıldık. Ben de hayatımı yaşamaya başladım. Hatta Ebru'dan önce ciddi bir ilişkim de oldu, evlenmeye bile yaklaştım. Bizim evliliğimizin bitmesinde ne Ebru'nun, ne de başkasının ilgisi var. İki insan boşanmaya karar verdikten sonra bu davalar genelde uzun sürüyor. Boşanma süreçlerinin bu kadar uzun sürmesi bence Türkiye'nin sosyolojik sorunu.
- Bir kanalın 'Elimizde kötü görüntüler var' dediği, sizin tarafınızdan yaptırıldığı iddia edilen bir tehdit açıklaması var.
İşimde gücümde bir insanım. Şarkıcı, sanatçı değilim. Basını veya yargıyı böyle şeylerle meşgul etmek istemiyorum. Yapacak bir sürü işimiz var. Böyle bir şey yaşanmadı tabii ki!
- Boşanma sonrası konuşma yasağı koydurdunuz. Cezası 100 bin dolar. Bu cezaları neden aldırdınız?
İşimi unuttum, kendimi unuttum, tek düşündüğüm çocuklarım. Avukatlarımla şu ana kadar 400 haber sildirdim. Google denen bir şey var. Yarın çocuklar okula gittiği zaman bu fantastik ve akıl dışı haberleri okuyup görecekler. 'Uğur, Ebru'yu dövdü' diye haberler var. Kim inanır buna? O kişi durmuyor, hâlâ konuşuyor.
"BUNLAR BOŞANMA SÜRECİNDEKİ YALANLAR"
- Eski eşinizin 'Kolumu kırdı, çayıma ilaç attı' gibi iddiaları var. Eski eşinize hiç şiddet uyguladınız mı?
Ne kol kırması, ne şiddeti! Ben son bir yıl içinde bu kadar laf yerken bile hukukun dışına çıkmış biri değilim. Bunlar boşanma sürecindeki yalanlar, iftiralar. Ben boşandım, bitti artık! Yaşanmış bitmiş, bazı şeyleri haber için servis edip duruyorlar. Bunlarla uğraştığı vakti çocukları için harcasa daha makbul olur benim için.
- Geçtiğimiz günlerde eski eşiniz, evli olduğunuz dönemde Ebru Şallı'ya 500 bin lira verdiğinizi iddia etti, doğru mu?
Bu başka bir komedi, bunlara gülüyorum artık. Ebru Şallı meşhur olduğu için böyle fantastik şeyler yazılıyor.
- Eski eşinizin ruh sağlığı nasıl? Raporunun olduğu iddia ediliyor...
Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Herkes hayatını yaşasın, mutlu olsun. İlk boşanan biz değiliz. Çocuklarımızın iyi, sağlıklı, mutlu yetişmesi için ilgilenelim.
"YIL BİTMEDEN EVLENMEYİ PLANLIYORUZ"
- Ebru Şallı'yla nişanlandığınız doğru mu?
Doğru. İlk kez sana söylüyorum; yıl bitmeden güzel bir düğünle evlenmeyi planlıyoruz.
- Sizi nasıl etkiledi bu olaylar?
Boşanma sürecim çok zor geçti. Tabii ki kadınları koruyoruz; onlar annelerimiz, kıymetlilerimiz ama erkek de çok şey yaşıyor. Biraz da babaları düşünelim. Çocukların geçici velayeti sekiz ay bendeydi. Biz her hafta avukatlarını arayıp "Gelin, çocukları görün" dedik. Çocuklarımı Türkiye'nin en iyi okullarına verdim, her sabah beraber okula gittik. Her hafta pedagoglara gittik. Ben her sabah kahvaltılarını yaptırmaya çalışırken; biri arıyor böyle bir haber var diye, diğeri arıyor başka bir haberden bahsediyor. Nasıl olmamı beklersiniz! Hem annelik, hem babalık yapmaya çalışıyorum. Kendisi o süreçte, televizyona çıkıp "Çocuklarım kaçırıldı" diyor. Bu ne televizyona çıkma aşkı! Gazeteci arkadaşlardan rica ediyorum, sizin de çocuklarınız var, bu asılsız haberleri yapmayın.
"ÇOCUKLARIMA İYİ BİR BABA OLMAK İSTİYORUM"
- Hakkınızda bu kadar konuşuldu ama siz hep sustunuz. Neden şimdi konuşuyorsunuz?
Şimdi konuşmamın sebebi; hakkımda ve aleyhimde hiç hoş olmayan şeylerin yazılması, çizilmesi. İftira, yalan, akıl almayan, normal insanların inanamayacağı şeyler yazıldı. Tek neden şu; ben bir babayım; iki çocuğum var. Biri 5.5, diğeri 4 yaşında. Artık onları korumak, onlara zarar gelmemesi, onlara kötü bir miras bırakmamak için bunların önüne geçmeye karar verdim. Çocuklarıma iyi bir baba olmak istiyorum. Benim dışımda Ebru'nun da iki çocuğu var ve burada dört çocuğu korumak zorundayım! Yayın yasağı cezalarını da çocuklar için aldırdım.
"BENİ CANAVAR GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"
- Bu konularla gündeme geldikten sonra işleriniz etkilendi mi?
Tabii ki zarar gördüm. Zor bir boşanma süreci geçirdim. Bazı insanlar bu haberlerden etkilendi. Beni bir yıldır bir canavar gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama ben öyle değilim. Çevremde ve iş dünyasında herkes benim böyle biri olmadığımı bilir. Ama bu haberlere inanan ve etkilenen insanlar oldu.
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