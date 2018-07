11 | 19

- Sizi nasıl etkiledi bu olaylar?

Boşanma sürecim çok zor geçti. Tabii ki kadınları koruyoruz; onlar annelerimiz, kıymetlilerimiz ama erkek de çok şey yaşıyor. Biraz da babaları düşünelim. Çocukların geçici velayeti sekiz ay bendeydi. Biz her hafta avukatlarını arayıp "Gelin, çocukları görün" dedik. Çocuklarımı Türkiye'nin en iyi okullarına verdim, her sabah beraber okula gittik. Her hafta pedagoglara gittik. Ben her sabah kahvaltılarını yaptırmaya çalışırken; biri arıyor böyle bir haber var diye, diğeri arıyor başka bir haberden bahsediyor. Nasıl olmamı beklersiniz! Hem annelik, hem babalık yapmaya çalışıyorum. Kendisi o süreçte, televizyona çıkıp "Çocuklarım kaçırıldı" diyor. Bu ne televizyona çıkma aşkı! Gazeteci arkadaşlardan rica ediyorum, sizin de çocuklarınız var, bu asılsız haberleri yapmayın.