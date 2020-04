"BİR SÜREDİR AİLECE BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"



Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk olmuştu. Şallı, oğlu Pars'ın hastalığıyla ilgili şunları söylemişti:

Küçük oğlum da basketbol oynuyor. Onu da elimizden geldiğince yetiştiriyoruz ama bir hastalık durumumuz var. Bir tedavi sürecimiz oldu. 1 yıl gibi bir süreç geçirdik. Şu an durumu iyi ama onun okuluna ara vermemiz gerekti. Koşturmaca içinde bir yıl geçirdim. Her şey insanlar için, her şeyi yaşayabiliyoruz. Ben çok sabırlı bir insanım. Hep pozitif bir şekilde enerjiyi içten yükseltmek lazım.