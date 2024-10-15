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        Haberler Müzik Ebru Yaşar, Diyarbakır'da: Anlatılmaz, yaşanır - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar, Diyarbakır'da: Anlatılmaz, yaşanır

        Ebru Yaşar, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncü gününde sevenleriyle bir araya geldi. "Hemşerilerimle bir arada olmak, sizin karşınızda olmak anlatılmaz yaşanır" diyen Yaşar, sevenlerine "Sizi çok seviyorum" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:07
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        "Anlatılmaz, yaşanır"
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14'üncü durağı, Diyarbakır oldu.

        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncü gününde Nevruz Parkı'na kurulan sahnede Ebru Yaşar, sevenleriyle buluştu.

        "SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

        Ebru Yaşar; 'Cumartesi', 'Yoksun', 'Kalmam', 'Kehirbar', 'Havadan Sudan' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Eşi Necat Gülseven'in Diyarbakırlı olduğunu söyleyen Ebru Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada; "Hemşerilerimle bir arada olmak, sizin karşınızda olmak anlatılmaz yaşanır, 'Gelin' geldi. Sizi çok seviyorum. Her yere gidiyorum ama insanın memleketi olunca bambaşka" dedi.

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        #Ebru Yaşar
        #Diyarbakır
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