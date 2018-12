Ece Sükan kimdir? sorusu gündemde. Ece Sükan, çocukluk yıllarında TRT’de uzun süre Kayahan’la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaparken, 1998 yılında 3'cülük kazandığı Best Model of Turkey yarışmasının ardından profesyonel olarak modellik yapmaya başladı. Ece Sükan'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

ECE SÜKAN KİMDİR?

Ece Sükan, 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudu. Piyano dersi aldı. Çocukluk yıllarında TRT’de uzun süre Kayahan’la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

Ankara Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu. Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazandı. Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapan Ece Sükan, NewYork’da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler aldı. Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ’lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Hem modellik yaptı hem de bir moda dergisinde moda editörlüğü yaptı.

