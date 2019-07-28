"Aşk şu an bana çok uzak"

Ecem Baltacı: Aşk şu an bana çok uzak - Magazin haberleri

Kuzeyin oğlu Volkan Konak, Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Repertuvarında geçtiğimiz mayıs ayında çıkardığı Dalya albümünden şarkılara yer veren Konak’a alanı dolduran 1500 kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Usta yorumcu, sevilen şarkıları ve bitmeyen enerjisiyle kendisini izlemeye gelen misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Volkan Konak konserini dinlemeye gelenler arasında ise sürpriz bir isim vardı. Geçtiğimiz aylarda final yapan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde Selin karakterine hayat veren Ecem Baltacı, tatil için geldiği yavru vatan Kıbrıs'ta basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.

Kıbrıs'a ilk kez geldiğini söyleyen genç oyuncu, "Buralar gerçekten çok güzelmiş. Arayıp bulamadığım yerlerden biriymiş, onu anladım. Yeni projeler ile görüşüyorum. Yine dram olacak ama iyi kızı oynayacağım. Tabi bizim işimiz, hangi rol olursa oynarız" şeklinde konuştu.

Ecem Baltacı, aşk hayatı hakkındaki sorulara ise, "Aşk şu an bana uzak. Kariyerim şu an için daha önemli. O yüzden aşk bu aralar bana yakın değil" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıllarda sette Çağlar Ertuğrul ile kavga ettiği haberleri gündeme gelen oyuncu, "Çağlar Bey ile hala kavgalı mısınız?" sorusunu, "Böyle bir soru beklemiyordum. Konuşuyoruz, aramızda bir sorun yok" şeklinde yanıtladı.