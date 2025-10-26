Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ecem Özkaya: Bu algılar son bulmalı

        Ecem Özkaya: Bu algılar son bulmalı

        SHOW  TV'de ekrana gelen 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncusu Ecem Özkaya, canlandırdığı 'Rengin' karakteri ve estetik yaptırdığına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 17:52 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu algılar son bulmalı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV’de ekrana gelen 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın başarılı oyuncusu Ecem Özkaya, hem diziyle hem de özel hayatıyla ilgili merak edilenleri Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu ile çıktığı yelken turunda yanıtladı.

        Küçüklükten beri ilgisi olan yelken sporunu bir yelken takımına dahil olacak kadar ileri götüren Ecem Özkaya, takımıyla şampiyonalara katılmak istediğini dile getirdi.

        .png
        .png
        REKLAM

        Yelken turu sırasında soruları yanıtlayan Ecem Özkaya, hakkında bitmek bilmeyen estetik iddialarıyla konuştu. Özkaya; "Hiç estetiğim yok. Bu haberler neden çıkıyor bilmiyorum ama velev ki estetik yaptırdım. Bu konuşmalar nereye varıyor, anlam veremiyorum. Benim estetik yaptırmış olmam veya olmamam ne kadar önemli bir konu. Kadınlara yapılan bu baskıya anlam veremiyorum. Kadın bedeni üzerinden yapılan bu algıların son bulması gerekiyor" dedi.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da canlandırdığı doktor 'Rengin' karakterinin geçirdiği değişimle ilgili de konuşan Ecem Özkaya, bu konuda şunları söyledi; "Sokakta 'Kötü kadın' tepkileriyle bile karşılaşıyordum. Bana göre 'Rengin' hiçbir zaman ‘kötü kadın' olmadı. Dizide gerçek bir hayatı işliyoruz ve hiç kimse 'Saf kötü’ değil. O yüzden 'Rengin’i anlayabiliyorum."

        İlerleyen bölümlerden 'Rengin' karakterinin yeni bir aşk hikâyesi yaşayıp yaşamayacağı sorusu üzerine Ecem Özkaya; "İzleyelim, görelim" demekle yetindi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ecem Özkaya
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!