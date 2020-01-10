2010 Yılında nikah masasına oturan Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ çifti, evliliklerini tek celsede bitirerek sonlandırmışlardı Bu olaydan sonra arama motorlarında sıkça araştırılan Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ecem Özkaya'nın hayatı...

Ecem Özkaya kimdir?

25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu 31 yaşındadır. Eğitim hayatını Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde tamamladı. Kartallar Yüksek Uçar (2007),Havalimanı, İyi Uçuşlar (2008),Cümbür Cemaat Aile (2010),İffet (2011) dizilerinde ve Sizi Seviyorum (2009) isimli sinema filminde oynamıştır. 2012 yılında Fox TV'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Ufuk Özkan ile başrol paylaşmış, 2016 yılında Hayat şarkısı dizinde oynamıştır. Son olarak 2018 yılında yayınlanan Can kırıklıkları adlı dizide Aysel Karadağ rolünde kamera karşısına geçti.

Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ çiftinin ayrılık haberi

Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ çifti 24 Ağustos 2010 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten 2013 yılında Ahmet Kaan adında oğulları oldu. Çift ani bir kararla tek celsede evliliklerini bitirdi. Ayrılık nedenini henüz açıklamadılar.