Mahkeme kamera kayıtlarını istedi

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Türkiye’nin gündemine oturan Ecem Balcı cinayetinde 5’inci duruşma bugün görüldü. Gölcük’te yaşayan Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra’nın Kaltalkayası Mevkii’nde kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son verdi. Anne Ercömert’in cesedi, denizde 2 gün süren aramalar sonucunda bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı’nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi.

ECEM’İ ÖLDÜRDÜĞÜ İTİRAF ETTİ

Caner Aktan'ın haberine göre, Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem’in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara’nın define bulduğunu, çok zengin olduklarını söylediği mesajlar bulundu. Süleyman Kara’nın, Ecem Balcı’nın kaybolmasından sonra ’tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Cezaevinde ifadesi alınan Süleyman Kara, Ecem Balcı’yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük’ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı’nın cesedi bulundu. Süleyman Kara ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmedi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün Ecem Balcı davasının duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Süleyman Kara SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, davaya Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı ve avukatları katıldı. Kadın Platformları davaya destek için açıklamalarda bulunurken, Kocaeli Barosu ve kadın platformları davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, davaya katılma taleplerini reddetti.

Ecem Balcı’yı öldürdüğü iddia edilen Süleyman Kara’nın daha önce evinden çıkan tarihi eserlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında avukatlığını yapan Halit Demeç tanık olarak ifade verdi. Tanık sıfatıyla ifade veren Av. Halit Demeç, “Ben daha önce Süleyman Kara’nın evinden çıkan tarihi eserlerle ilgili olayın soruşturma aşamasında bulundum. Bu davayla ilgili bir bilgim yoktur” dedi.

OTOPSİ RAPORU GELMEDİ

Maktül Ecem Balcı hakkında istenen ayrıntılı otopsi raporunun gelmediği görüldü, ayrıca emniyete yazılan yazıya cevap verilmediği dosya içeriğinden tespit edildi. Kocaeli Barosu temsilcileri tarafından avukatlık kanununun 76 ve 95’inci maddeleri gereğince davaya katılma talebi sunuldu. Ardından söz alan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmak olan görevimiz gereği davaya katılma talebinin kabul edilmesini istiyoruz” dedi.

DAVAYA KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ



Ardından mahkeme savcısı tarafından ceza yargılama yasasının ilgili maddeleri gereği Kocaeli Barosu temsilcilerinin davaya katılma taleplerini reddetti. Savcı, suç vasfı ve mevcut delil durumu göz önüne alınarak tutuklu sanık Süleyman Kara’nın tutukluluğuna yönelik mütalaa verdi.

"BANA İŞKENCE ETTİLER"

Ardından duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Süleyman Kara, “Beni karakolda çırıl çıplak soydular. Polisler bana işkence ettiler. Polis hem bana hem devlet büyüklerine küfür etti” dedi.

Mahkeme heyeti, otopsi raporunun akıbetinin sorulmasına, emniyette Süleyman Kara’nın ifadesi alınırken ki kamera kaydı görüntülerinin tekrardan istenmesine, Kocaeli Barosu’nun davaya katılma talebinin reddine, Süleyman Kara’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim’e erteledi.