Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor. Yüzde 22.64 halka açıklık oranına sahip şirket, 1.1 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 110 milyon lot dağıtmaya hazırlanıyor. Şirketin, talep toplama tarihlerinin önümüzdeki günlerde belli olması beklenirken, diğer detaylar da araştırılıyor. İşte, Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arzına dair netleşen tüm detaylar