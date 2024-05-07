Eczacıbaşı Dynavit'te 3 imza birden!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 kadro yapılanması doğrultusunda Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımızın önemli oyuncuları Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray'le önümüzdeki sezonda da birlikte çalışacağız. Sporcularımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

Sinead Jack-Kısal 2022-2023 sezonunda kadrosuna dahil olduğu Eczacıbaşı Dynavit ile 2 Türkiye Ligi ikinciliği, birer FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.