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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit'te 3 imza birden! - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit'te 3 imza birden!

        Yeni sezonun transfer çalışmalarını başlayan Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:48
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        Eczacıbaşı'nda 3 imza birden!
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        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 kadro yapılanması doğrultusunda Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile yeni sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımızın önemli oyuncuları Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray'le önümüzdeki sezonda da birlikte çalışacağız. Sporcularımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

        Sinead Jack-Kısal 2022-2023 sezonunda kadrosuna dahil olduğu Eczacıbaşı Dynavit ile 2 Türkiye Ligi ikinciliği, birer FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

        Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Jovana Stevanovic ile Kanada Milli Takımı Kaptanı Alexa Gray de 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan turuncu-beyazlı ekipte yer almıştı.

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