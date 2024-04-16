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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fenerbahçeli taraftarlara jest - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fenerbahçeli taraftarlara jest

        Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi rövanş karşılaşmasından dolayı Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçının saati değişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 19:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:41
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        Eczacıbaşı Dynavit'ten büyük jest!
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        Vodafone Sultanlar Ligi Final serisinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet'in 18 Nisan Salı günü oynayacağı karşılaşmanın saati Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı maç sebebiyle değişti.

        Eczacıbaşı Dynavit resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Futbol Takımının Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş karşılaşması nedeniyle; kulübümüz ve Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi 4. maçının saati 18.00'e alınmıştır.

        Fenerbahçe Erkek Futbol Takımına ülkemizi temsil edeceği bu mücadelede başarılar dileriz."

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