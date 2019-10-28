28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arefesi günü nöbetçi eczane arayan vatandaşlar internetten araştırma yapıyor. Eczanelerin çalışma vakitlerinin dışında çeşitli sağlık ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar "Eczaneler bugün açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 28 Ekim İl il nöbetçi eczaneler listesi...
ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?
Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Çarşamba gününe kadar kapalı olacak. 28 ekim Pazartesi günü sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.
28 EKİM PAZARTESİ İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ
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