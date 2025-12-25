Eda Ece, Şebnem Bozoklu ile küslük iddialarını yalanladı
AVM'de görüntülenen Eda Ece, annelikle birlikte çocuklara karşı duygularının daha da yoğunlaştığını söyledi. Devam eden projeleri hakkında konuşan oyuncu, Şebnem Bozoklu ile aralarının açıldığı iddialarını ise "Hiç yüz yüze tanışmadık, aramızda bir sorun yok" sözleriyle net bir dille yalanladı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu Eda Ece, önceki gün AVM'de görüntülendi. Basın mensuplarına, çocuğu için alışveriş yaptığını söyleyen Ece, muhabirlerin, "Anne olmadan önce ve anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Ben her zaman çocukları çok severdim, anne olduktan sonra daha da fenayım. Yolda ya da televizyonda ağlayan bir çocuk görünce onların masumluğu beni mahvediyor. Çocuk olduktan sonra onlara acıma duygum 20'ye katlandı."
Eda Ece, devam eden projeleri hakkında da konuştu. Oyuncu, dijital platform için bir film çektiklerini belirterek, "Bir iki hafta oldu, onun yayınını bekliyorum. Görüşmeler yapıyorum, çalışmaya devam. Güzel bir iş gelirse ve beni mutlu ederse oynarım. Bana bol kadınlı işler uğurlu geliyor. Şevval ile bir daha nasıl oynayacağız bilmiyorum. Şevval teyzesi benim çocuğumun. Çok iyi anlaşıyoruz onunla. Keşke Şevval gibi olsak hepimiz. Onun güzelliği tartışılmaz." sözleriyle yakın arkadaşı Şevval Sam’e övgüler yağdırdı.
Geçtiğimiz aylarda oyuncu Şebnem Bozoklu ile aralarının açıldığı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Ece, "Biz Şebnem Bozoklu ile yüz yüze tanışmadık. Birbirimize olan sevgimizden dolayı sadece sosyal medyada birbirimizi takip ettik. O beni takip etmiş, ben de fark edince onu takip ettim." diyerek güldü ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.
Sosyal medyada eşi ve çocuğuyla paylaştığı fotoğraflarla ilgili de konuşan oyuncu, "Artık ben bu çocuğun fotoğraflarını koyacağım dedim Buğra'ya. O da 'Tamam, koy' dedi. Ondan izin aldım. Aşırı korumacı bir baba, çocuğu paylaşmamı istemiyordu. Artık biraz koyabilirim." ifadelerini kullandı.
Eda Ece, açıklamalarının ardından mağazaları gezmeye devam etti.