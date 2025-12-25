Eda Ece, Şebnem Bozoklu ile küslük iddialarını yalanladı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu Eda Ece, önceki gün AVM'de görüntülendi. Basın mensuplarına, çocuğu için alışveriş yaptığını söyleyen Ece, muhabirlerin, "Anne olmadan önce ve anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Ben her zaman çocukları çok severdim, anne olduktan sonra daha da fenayım. Yolda ya da televizyonda ağlayan bir çocuk görünce onların masumluğu beni mahvediyor. Çocuk olduktan sonra onlara acıma duygum 20'ye katlandı."

Eda Ece, devam eden projeleri hakkında da konuştu. Oyuncu, dijital platform için bir film çektiklerini belirterek, "Bir iki hafta oldu, onun yayınını bekliyorum. Görüşmeler yapıyorum, çalışmaya devam. Güzel bir iş gelirse ve beni mutlu ederse oynarım. Bana bol kadınlı işler uğurlu geliyor. Şevval ile bir daha nasıl oynayacağız bilmiyorum. Şevval teyzesi benim çocuğumun. Çok iyi anlaşıyoruz onunla. Keşke Şevval gibi olsak hepimiz. Onun güzelliği tartışılmaz." sözleriyle yakın arkadaşı Şevval Sam’e övgüler yağdırdı.