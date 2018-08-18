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Gelecek nesillere size ait bir söz bırakacak olsanız bu ne olurdu?

Başkalarının ne düşündüğünü boşver. Kalıpların dışında, ruhunun istediği gibi yaşa ve unutma hiçbir şey için özgürlüğünden ve kendinden vazgeçmene değmez.