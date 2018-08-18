Eda Taşpınar, Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Taşpınar, "Ben ölünce arkamdan parti yapsınlar" dedi
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Eda Taşpınar, Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın konuğu oldu. "Mezar taşınıza ne yazılsın?" sorusuna, "Hepimiz birer cümleden fazlayız. Mümkünse yaşadığım hayatı kutlamak için arkamdan parti yapsınlar; kimse ağlamasın" yanıtını veren Taşpınar, samimi açıklamalarda bulundu.
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İşte Taşpınar'ın açıklamaları:
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Dünya'da kalan son iki kişiden birisiniz. Diğeri kim olsun?
Hiç büyümeyecek bir çocuk yanımda olsun. Çocukların gerçekliğini, korkusuzluğunu, pervasızca doğruları söylemelerini seviyorum.
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Asla başarısız olmayacağınızı bilseydiniz ilk ne yapardınız?
Çocukluğuma, gençliğime döner, babamla aramı düzeltirdim. İletişim gücünü ikimizin de bu yaşta öğrenmiş olması geç kalmışız gibi hissettiriyor. Zamanı geri almayı, onunla onu daha çok yaşamayı ve kavga etmeden birbirimizi anlamayı kabullenmeyi isterdim.
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Ölümsüzlük iksiri içseniz yapacağınız ilk 3 şey ne olurdu?
Ölmek insanları en çok korkutan şey değil mi? Ben ölüp nasıl bir şey olduğunu bilip geri dönmek isterdim.
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Kıskanç mısınız?
Kimsenin, kimsenin hayatıyla ilgili kontrole sahip olmadığını anladığım gün yani bırakmayı öğrendiğim gün kıskançlığı da bıraktım. Kendine güvenmenin gerçekliğini tadınca kıskançlığın saçmalığını anlamaya başlıyorsun.
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"HAYAT KURALLARIMI TEKER TEKER ÇİĞNİYOR"
Kendinizle ilgili asla çiğnemediğiniz kurallar var mı?
Hayat, hepsini teker teker çiğniyor. Zamanla ben de kendimi ve değişimimi izliyorum hayretle.
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Gelecek nesillere size ait bir söz bırakacak olsanız bu ne olurdu?
Başkalarının ne düşündüğünü boşver. Kalıpların dışında, ruhunun istediği gibi yaşa ve unutma hiçbir şey için özgürlüğünden ve kendinden vazgeçmene değmez.
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Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?
Siyah panter.
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"BEN ÖLÜNCE ARKAMDAN PARTİ YAPSINLAR"
Mezar taşınıza ne yazılsın?
Hepimiz birer sözcükten çok daha fazlayız. Mümkünse yaşadığım hayatı kutlamak için arkamdan parti yapsınlar; kimse ağlayıp sızlamasın.
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Aklınızın almadığı bir gerçek?
Barışa bu kadar ihtiyacımız varken ve savaşların sonuçlarını bilmemize rağmen insanoğlunun sürekli aynı hataları yapmaya devam etmesi, öğrenememesi.
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En beğendiğiniz yeriniz?
Ruhum.
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Hangi dünya starıyla fotoğrafınız olsun isterdiniz?
Dünyaya tek bir lider geldi, o da Türklerin başına geldi demişler: Atatürk’le.
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Vereceğiniz en iyi aşk tavsiyesi?
Aşk konusunda ahkam kesebilecek kadar büyümedim hâlâ. Herkesin kendi yolculuğu bu. Herkes kendi yolunu kendi bulacak.
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"LİSEDE BANA 'TAŞ' DERLERDİ"
Lisedeki takma adınız neydi?
Taş. O yaşlarda sevmiştim şimdi ise üzerimde bir yük gibi hissettiriyor.
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Size aşık olmak nasıl bir his?
Söyledikleri kadarıyla hayatın boyunca aradığın cevapların yanıtını bulmak, özgürlüğü tek bir insanda tatmak gibi.
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