Edinburgh C - Stirling Albion maçı öncesi rakamlar

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Edinburgh C, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Stirling Albion takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Edinburgh C, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Stirling Albion, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 351 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Edinburgh C kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Stirling Albion sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Edinburgh C son hafta oynanan Peterhead maçında 2-1 yenildi.

Stirling Albion ise Stenhousemuir karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Edinburgh C, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Edinburgh C, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Stirling Albion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Stirling Albion, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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