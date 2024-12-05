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        Haberler Gündem Politika Edirne Belediye Başkanı Akın: Tehdit ediliyorum | Son dakika haberleri

        Edirne Belediye Başkanı Akın: Tehdit ediliyorum

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Edirne Belediyesi'ni babalarının çiftliği sananlar, rant aracı görenler bugün bağırırlar. Eylem de yapsınlar, tehdit de etsinler. Tehdit de ediliyorum, etmeye de devam etsinler. Bir gram geri adım atarsam Edirne'de bana oy veren, vermeyen insanlara ihanet etmiş olurum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:43 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:45
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        Edirne Belediye Başkanı: Tehdit ediliyorum
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, belediyeyi rant kapısı gibi görenlerle işlerinin olmadığını bu nedenle tehdit edildiğini belirterek, "Tehdit de ediliyorum, etmeye de devam etsinler. Bir gram geri adım atarsam bu Edirne’de bana oy veren, vermeyen insanlara ihanet etmiş olurum" dedi.

        DHA'da yer alan habere göre Edirne Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği 'Gökçe' konseri, yüksek fatura bedeliyle gündeme geldi. İddiaya göre, 250 bin TL'ye sahne alan Gökçe’nin konseri için belediyeye 1 milyon 365 bin TL artı KDV fatura kesildi.

        Söz konusu iddiaların ardından, katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Belediyesi'ni rant kapısı gibi görenlerle işlerinin olmadığını söyledi.

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        Akın, "Bugün ben bir yere vuruyorum, o yerden ses geliyor. Ben o seslerin neden geldiğini biliyorum. Seçimden seçime Edirne’ye ulaşmaya çalışanlar, Edirne’yi partizanlıkla yönetmeye çalışanlar, kaybettikten sonra da saldıranlar, hepsine verecek cevabım var. Ben Edirne Belediyesi’nde mesai arkadaşlarımla, meclis üyelerimle beraber o kadar büyük bir mücadele veriyorum ki her türlü imkansızlığa rağmen, korkacak çekinecek hiçbir şeyimiz yok. Dün de olmadı bugün de olmadı" dedi.

        "ONLAR SADECE KOLTUĞUN PEŞİNDEYDİ"

        Tehdit edildiğini söyleyen Filiz Gencan Akın, "İşte o Edirne Belediyesi’ni babalarının çiftliği sananlar, rant aracı görenler bugün bağırırlar. Eylem de yapsınlar, tehdit de etsinler. Tehdit de ediliyorum, etmeye de devam etsinler. Bir gram geri adım atarsam Edirne’de bana oy veren, vermeyen insanlara ihanet etmiş olurum. Ben bu koltuğa onlara hizmet etmek, hizmetkar olmak için oturdum. Koltuğu kaybedenler, bir kere daha düşünsünler neden kaybettiklerini. Neden kaybettiler; onlar sadece koltuğun peşindeydi. Ben o koltuğa Edirne’nin hizmetkarı olmak için oturdum" ifadelerini kullandı.

        "KİMSE HUKUK DIŞI TALEPLERİYLE GELMESİN"

        Kimsenin hukuk dışı talepleriyle makamına gelmemesini isteyen Akın, "Neden tehdit ediliyorum; çünkü ben bir hukukçuyum. Buradan da sesleniyorum; hukuk dışı taleplerinizle Edirne Belediye Başkanının huzuruna gelmeyin. Hukuk neyi söylüyorsa Edirne Belediyesi onu yapıyor. Edirne Belediyesi vatandaşı için ne faydalıysa onu yapıyor. Sadece o kadarını yapıyor" diye konuştu.

        "EDİRNELİLERİN OLANI EDİRNELİLERE VERİYORUM"

        Başkan Akın, Edirne'deki otoparkları valilik kararıyla tahliye ettiğini ifade ederek, "Valilik karar almış, Edirne Belediyesi onu uygulayacak; otoparkları tahliye ediyorum. Sayıştay defalarca işgal edilen yerlerle ilgi tenkit etmiş, Edirnelilerin olanı Edirnelilere veriyorum. Herkes şunu bilsin; bana her türlü eleştiride bulunabilirsiniz, basın olarak. Siyasiler bana eleştiride bulunabilirler. Ama beni tek bir şeyle yargılayamazlar; bu Edirne’nin bir kuruşu için ben gece gündüz çalışıyorum" dedi.

        "HERKES HADDİNİ BİLECEK"

        Belediyenin halihazırda kendi iç denetim mekanizması olduğunu dile getiren Akın, "Benimle çalışmadın, bana neyin şantajını yapıyorsun. Siz kimsiniz, bununla ilgili inceleme mi yapılacak? Biz kendimiz verelim incelesinler, hiçbir eksik gedik yok. Bu konser muhabbetinin nereden çıktığını, o seslerin neden yükseldiğini çok iyi biliyorum. Bir yere vuruyorum, bin yerden geliyor. Çünkü Edirne Belediyesi’nin hukuksuz işlere kapısı kapandı. Herkes bunu böyle bilecek, buna alışacak. Açık, şeffaf yönetime alışacaklar. Ben kendi iç denetim mekanizmamı işletiyorum. İlgililer herhangi bir eksik gördüğünde, hemen sürecimi işletiyorum. Teftiş Kurulu Müdürlüğünden bakanlık onayımı bekliyorum. Beni dışarıdan birinin incelemesine gerek yok. Ben zaten kendim bunu yapıyorum" dedi.

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