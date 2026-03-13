        Edirne Belediyesi'nin 159. kuruluş yıl dönümü | Son dakika haberleri

        Edirne Belediyesi'nin 159. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun 159. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı, Edirne Belediyesi ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle hazırlanan "Yaşayan Edirne" fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen sergide, kentin kültürel mirasını, gündelik yaşamını ve ruhunu yansıtan fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Serginin açılışını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentin ruhunu yansıtan fotoğrafları hemşehrileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, serginin 23 Mart'a kadar ziyaret edilebileceğini söyledi.

        Sergi açılışının ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Tarihi Belediye Binası önünden kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, önceki dönem belediye başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Kortej yürüyüşünün Atatürk Anıtı’na ulaşmasının ardından Gencan ve önceki dönem belediye başkanları tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gencan, Edirne Belediyesi'nin 159 yıllık hizmet yolculuğuna dikkat çekti.

        Belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirten Gencan, belediyeciliğin insanların hayatına dokunan bir sorumluluk anlayışı olduğunu ifade etti. Edirne'nin tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu dile getiren Gencan, 1867'den bu yana kente hizmet eden tüm belediye başkanlarına ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

        Gencan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği şehre sahip çıkmaya ve çağdaş, adil, halkçı yönetim anlayışını Edirne'de yaşatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Savaş Üstüne Savaş yeniden sinemada, Diyemedim sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında dramdan animasyona, aile yapımlarından fantastik maceralara uzanan geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor. FİLM Oscar'ın güçlü adaylarından Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) tekrar vizyona giriyor. Film, eski bir devrimci olan Bob'un, yıllar ön...
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası