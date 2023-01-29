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Edirne'de, Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı

Asırlık Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' geleneği bu yıl da sürdürüldü. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü meydanında etkinlik için düzenlenen alanda katılımcılar yüzlerine korku ve dehşet uyandıracak makyaj yaptırdı

Edirne'de, Balkan geleneği
AA

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olduğu bilinen Bocuk kutlaması için çevre illerden ilçelerden yüzlerce kişi akşam saatlerinde Çamlıca köyüne geldi.

Köy meydanında etkinlik için düzenlenen alanda katılımcılar yüzlerine korku ve dehşet uyandıracak makyaj yaptırdı.

Beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, sokaklara çıktı. Köyde dolaşan gençler pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Ev sahipleri de gençlere kabak tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Etkinlikte sahne gösterileri, söyleşi ve konserler de gerçekleştirildi.

Bocuk Gecesi'ne katılanlardan Murat Akgül, AA muhabirine Balkan geleneğinin yaşattıklarını ve çok eğlendiklerini belirterek, "Bu gece Çamlıca köyündeyiz. Bu eğlenceye ortak olmaya geldik. Muhteşem bir gece." dedi.

Samsun'dan gelen Yasir Keski, Bocuk Gecesi'ne ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini dile getirdi.

Etkinliğin farklı bir güzelliği olduğunu anlatan Keski, "Eşim çok merak ediyordu, onun ısrarıyla geldik ve çok eğlenceli bulduk. Soğuk havaya rağmen çok sayıda insan geldi. Yüzümüze de makyaj yaptırdık. Ortam çok güzel." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Neslihan Gölgedar, Bocuk Gecesi'nin ritüellerini yerine getirerek yüzene makyaj yaptığını ve köy sakinlerini korkuttuğunu dile getirdi.

Grup olarak İstanbul'dan geldiklerini belirten Neşe Kumkale, etkinliğin her yönüyle ilgi çekici olduğunu kaydetti.

BOCUK GECESİ

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutuyor.

"Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

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