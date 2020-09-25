AA

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında her gün bir araya gelen kurul, salgının etkisini azaltmak için fikir alışverişinde bulunuyor.

Ayrıca evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin, izolasyon şartlarına uyup uymadıkları takip ediliyor.

- "Onlara çok ciddi moral vermiş oluyoruz"

Vali Yardımcısı Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takip kurulunun tüm vakaları her gün tek tek değerlendirdiğini söyledi.

İzolasyondaki vatandaşları arayıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Güler, "Vatandaşlarımız da çok mutlu oluyor, onlara çok ciddi moral vermiş oluyoruz aynı zamanda." dedi.

- "Teyze eşine telefonu vermedi, bu denli tedbirlere uyuyorlar"

İzolasyon sürecinde telefonla aradıkları bir çiftin tedbirlere sıkı sıkıya uymasını da çok takdir ettiklerini anlatan Güler, yaşanan durumu şöyle anlattı:

"İzolasyondaki bir amcamızı aradım, çalmasına rağmen açmayınca eşini aradım. Amca namaz kılıyormuş. Teyzeyle sohbet ettik, virüse nasıl yakalanmış olabileceklerini anlattı ve tedbirlere çok sıkı uyduklarını söyledi.

Namazın bitiminde eşini telefona istedim aldığım cevap aslında çok hoşuma gitti. Teyze bana, 'Evladım, telefonumu eşime veremem, sen onu kendi telefonundan tekrar ara' dedi. Bende amcayı tekrar kendi telefonundan aradım. Onunla da bir hasbihalde bulunduk ve dertleştik."

Eşine kendi kullandığı bir aracı dahi vermeyecek kadar, bazı vatandaşların tedbirlere çok sıkı uyduklarını görmenin, tüm ekibe yüksek moral verdiğinin altını çizen Güler, tedbirlere uymayan vatandaşlara da kurallara uymaları çağrısında bulundu.