        Haberler Gündem Güncel Edirne'de su sorunu için yeni plan | Son dakika haberleri

        Edirne'de su sorunu için çözüm planı: Yeni kuyular ve Süloğlu Barajı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan kentte yaşanan su sorununu, şehrin farklı noktalarında açılacak yeni su kuyuları ve Süloğlu Barajı'ndan alınacak suyla çözmeyi planladıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:40
        Edirne'de su sorunu için yeni plan
        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ekim ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda, Türkiye'nin her yerinde suyla ilgili sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

        Edirne ve Trakya'nın kurak bir dönem yaşadığını belirten Gencan, su sorunuyla ilgili vatandaşları en az üzecek çalışmaları yaptıklarını ve çeşmelerden sağlıklı suyu akıtmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Su konusunun siyaset üstü olduğunu sorunu çözmek için pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Gencan, şunları kaydetti:

        "Edirne, Kayalı Barajı ve alternatif olarak Süloğlu Barajı'ndan su alıyor. Kayalı'dan aldığımız saatlik 1500 metreküp su, kuraklık ve buharlaşma nedeniyle 800 metreküpe kadar düştü. Alternatifimiz olan Süloğlu'ndan su almaya başladık. Ama bu hat çok eski, 1993 yılında inşa edilmiş.

        Biz şu ana kadar 24 noktada tamirat işlemleri gerçekleştirdik ama basınç belirli bir seviyeye yükseldiğinde hat devre dışı kalıyor. Bir güzel haber DSİ'den geldi. Bu sürecin hızlanmasına destek olan sayın Valimize ve sürece dahil olan vekillerimize çok teşekkür ediyorum. DSİ, ihale sürecini tamamladı ve inşallah bu hattın onarımı hızlı bir şekilde gerçekleşecek."

        Gencan, Süloğlu Barajı'nda kentin yaşadığı sıkıntı süreci atlatacak kadar su hacmi bulunduğunu dile getirdi.

        DSİ'nin Süloğlu Barajı ile Küküler köyü arasındaki 7 kilometrelik hattı yenileyeceğini belirten Gencan, "Bu hat tamamlandıktan sonra buradan suyu alacağız. Bir yandan da Süloğlu ve Kayalı barajları bölgelerinde yağış devam ediyor. Yağış hafiflediğinde Kayalı'da yüzer platformla yeni bir uygulama yapacağız. Süloğlu hattını çalıştıramasak dahi Kayalı'dan su almaya devam edeceğiz. Kayalı'dan saatte 1500 metreküp su alamasak bile en azından şehrin suyunu kuyularla karşılayacak su miktarını alabileceğiz. Şehrin muhtelif yerlerinde su kuyuları açtık, açmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Gencan, Süloğlu hattında yaşanan sorun nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su sıkıntısı yaşandığını hatırlattı.

        Gencan, Edirne'de yeni bir kent ormanı oluşturmak için çalışmalara başladıklarını, sahipsiz hayvanlar için de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Süloğlu'nda Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

        #yerel haberler
        #edirne haberleri
