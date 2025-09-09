Son yıllar değerlendirildiğinde Edirne'nin önceki dönemlere göre bu yıl çok daha kurak ve sıcak bir süreç yaşadığını kaydeden Musa Uludağ, "Kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma bu yıl nehirleri daha fazla etkiledi. Nehirlerde son yıllarda yaşanan kuraklığa bağlı yaşanan su azlığı, su yönetimindeki eksiklikler bu seneki olumsuz tabloyu ortaya çıkardı. Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi dibi gördü, ciddi bir kuraklık söz konusu. Bölgemiz kurak bir dönemden geçiyor, bu sürecin 5-6 yıl daha sürmesi öngörülüyor. Gelmesi beklenen nemli dönemin de su kaynakları üzerinde ne kadar etkili olacağını şimdiden söylemek zor" şeklinde konuştu.