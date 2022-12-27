Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede, dün yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri M.S.D. ve R.B.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-27 14:46:02



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