        Edirne Haberleri

        Edirne'de afetlere hazırlık kapsamında psikososyal destek farkındalık eğitimi düzenlendi

        Edirne'de, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında "Psikososyal Destek Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:00
        Edirne'de afetlere hazırlık kapsamında psikososyal destek farkındalık eğitimi düzenlendi
        Edirne'de, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında "Psikososyal Destek Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

        Eğitici Berfin Genç ve Bilal Ahmet Coşgun tarafından verilen eğitime Uzunköprü Çağlanur Uçar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personeli katıldı.

        Eğitimde, afet sonrası bireylerin ve toplumun psikolojik iyilik halinin korunması, psikososyal destek uygulamaları, kriz anlarında doğru iletişim yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon gibi konular ele alındı.



