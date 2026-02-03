Edirne'de afetlere hazırlık kapsamında psikososyal destek farkındalık eğitimi düzenlendi

Edirne'de, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında "Psikososyal Destek Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.



Eğitici Berfin Genç ve Bilal Ahmet Coşgun tarafından verilen eğitime Uzunköprü Çağlanur Uçar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personeli katıldı.



Eğitimde, afet sonrası bireylerin ve toplumun psikolojik iyilik halinin korunması, psikososyal destek uygulamaları, kriz anlarında doğru iletişim yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon gibi konular ele alındı.







