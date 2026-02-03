Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        İl Tarım ve Orman Müdüründe görev yapan veteriner hekimler ile veteriner sağlık teknikerleri, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirildi.

        Giriş: 03.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:06
        Edirne'den kısa kısa
        İl Tarım ve Orman Müdüründe görev yapan veteriner hekimler ile veteriner sağlık teknikerleri, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirildi.

        Başarı belgeleri, Vali Yunus Sezer tarafından düzenlenen törenle, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş tarafından takdim edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, törende tarım ve hayvancılık hizmetlerinin geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğunu vurgulayarak, bu hizmetlerin etkin ve sağlıklı şekilde yürütülmesinde personelin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

        Sahada gece gündüz görev yapan veteriner sağlık çalışanlarının hayvan sağlığının korunmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Köse, "Veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık teknikerlerimizin fedakârlıkla yürüttüğü çalışmalar, ilimizin tarım ve hayvancılığına önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

        Köse, emekleriyle sektöre değer katan tüm personele teşekkür etti.

        - "Kim Var? " sanat etkinliği düzenlenecek

        Edirne'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan "Kim Var? " sanat etkinliği düzenlenecek.

        Etkinlikte öğrenciler, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile birlikte aynı sahneyi paylaşacak.

        Sanatseverlerin davetli olduğu etkinlik, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde yarın 15.00'de başlayacak.

        - DSİ Mutabakat Toplantıları devam ediyor

        2026 Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mutabakat Toplantıları kapsamında Destek Hizmetleri Dairesi toplantısı gerçekleştirildi.


        DSİ'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya Bölge Müdürü Faruk Yücegök, bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdoğan Ay ve beraberindeki heyet katıldı.


        Toplantıda, 2026 yılında yürütülmesi planlanan çalışmalar ele alınarak kurum içi koordinasyon ve mutabakat konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

