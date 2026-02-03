Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de dün akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları karla kaplı alanlarda yiyecek bulmakta zorlandı.
Vatandaşlar, bere, şapka ve atkılarla soğuktan korunmaya çalıştı.
Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri de yollardaki buzlanmaya karşı çalışma yürütüyor.
- Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.
Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’nda iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde ise süs havuzları buz tuttu.
Tekirdağ’da da kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
