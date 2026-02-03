Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        03.02.2026 - 09:16
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de dün akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları karla kaplı alanlarda yiyecek bulmakta zorlandı.

        Vatandaşlar, bere, şapka ve atkılarla soğuktan korunmaya çalıştı.

        Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri de yollardaki buzlanmaya karşı çalışma yürütüyor.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

        Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’nda iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde ise süs havuzları buz tuttu.

        Tekirdağ’da da kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

