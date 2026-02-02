Trakya'daki camilerde Berat Kandili programları düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.



Edirne'de tarihi camiler başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.



Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.



Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında, kandil gecelerinde daha fazla dua edilmesi gerektiğini belirterek, bu mübarek zamanların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.



Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olduğunu ifade eden Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.



Namazın ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.



- Kırklareli ve Tekirdağ



Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dualar edildi.



Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.



Programın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi.



Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından salep dağıtıldı.



Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

