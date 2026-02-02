Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya'daki camilerde Berat Kandili programları düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:54 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:54
        Trakya'daki camilerde Berat Kandili programları düzenlendi
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

        Edirne'de tarihi camiler başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

        Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.

        Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında, kandil gecelerinde daha fazla dua edilmesi gerektiğini belirterek, bu mübarek zamanların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

        Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olduğunu ifade eden Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

        Namazın ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dualar edildi.

        Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

        Programın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından salep dağıtıldı.

        Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

